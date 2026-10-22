В Москве вебкамщица зарезала экс-возлюбленного в квартире

22 октября 2026, 11:48

В Москве вебкамщица убила экс-возлюбленного в квартире

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Москве 21-летняя девушка подозревается в убийстве своего бывшего возлюбленного. Трагедия произошла в квартире одного из домов на Нижегородской улице, где обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.