В Москве вебкамщица зарезала экс-возлюбленного в квартире
В Москве 21-летняя девушка подозревается в убийстве своего бывшего возлюбленного. Трагедия произошла в квартире одного из домов на Нижегородской улице, где обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.
По данным «Пятого канала», в распоряжении которого оказались записи камер видеонаблюдения из подъезда, погибший по имени Вадим ожидал бывшую девушку у входной двери. Через некоторое время к нему вышла Юлия и пригласила его в квартиру, где и нанесла смертельное ранение.
Столичное ГСУ СК России подтвердило задержание подозреваемой. По факту убийства возбудили уголовное дело. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.
Источник СМИ уточнил, что 21-летняя задержанная работает вебкам-моделью и вела роскошный образ жизни. В ближайшее время её доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
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