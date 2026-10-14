14 октября 2026, 11:21

CBS: в Пенсильвании женщина зарезала мужа и трехлетнего сына в номере отеля

Фото: iStock/zoka74

Жительница США зарезала мужа и трехлетнего сына в номере отеля, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщил телеканал CBS News.