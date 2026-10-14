Женщина зарезала мужа и трехлетнего сына в номере отеля
Жительница США зарезала мужа и трехлетнего сына в номере отеля, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По его данным, трагедия произошла в гостинице Great Wolf Lodge в штате Пенсильвания. 40-летняя Металлика Харрисон сама позвонила на номер 911 и попросила о помощи. Приехавшие полицейские нашли ее в крови.
Ее муж Чарльз Харрисон лежал без признаков жизни на матрасе, а тело их трехлетнего сына — на полу. Оба погибли от ножевых ранений.
Фигурантку доставили в больницу Святого Луки в Страудсберге. По словам подозреваемой, она старалась стать хорошей женой и матерью, мечтала о счастливой семье и даже не предполагала, что все закончится так.
Ранее сообщалось, что жительница Канады убила трехлетнего сына подруги в туалете здания службы защиты детей.
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