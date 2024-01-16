Двое детей погибли во время пожара в Нижнем Новгороде

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В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде скончались два ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.
Возгорание площадью 200 квадратных метра возникло на улице Гужевой. На месте происшествия было задействовано 21 спасатель и 7 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 8:30, соседним домам ничего не угрожает. У дома частично обрушилась кровля. При разборе завалов найдены тела двух погибших.
По данным прокуратуры Нижегородской области, в доме проживала многодетная семья.
Ранее сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах признался в поджоге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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