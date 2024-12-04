В Москве водитель протащил по дороге гаишника

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В Москве суд приговорил водителя к принудительным работам за то, что он нажал на газ, когда один из сотрудников ДПС держался за ручку его автомобиля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Инцидент произошел в поселке Вороновское, где сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался предоставить документы и, когда полицейский подошел к машине, неожиданно начал движение. Сотрудник ДПС некоторое время скользил по дороге, пытаясь удержаться на ногах, и в итоге упал, почувствовав боль в левом голеностопе.
Защита водителя утверждала, что движение началось, когда полицейский не держался за машину, и что он сам схватился за дверную ручку, не желая отпускать ее. Более того, в ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник ДПС нарушил правила личной безопасности, и ему было наложено взыскание.
Однако полицейский в своих показаниях утверждал, что водитель резко увеличил скорость, протащив его за автомобилем, так как его рука застряла за наружной ручкой двери.
Суд первой инстанции приговорил водителя к принудительным работам на два года с удержанием 5% из его заработной платы в пользу государства. Это решение было подтверждено апелляционным судом и окончательно утверждено в кассации.
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Защита водителя утверждала, что движение началось, когда полицейский не держался за машину, и что он сам схватился за дверную ручку, не желая отпускать ее. Более того, в ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник ДПС нарушил правила личной безопасности, и ему было наложено взыскание.
Однако полицейский в своих показаниях утверждал, что водитель резко увеличил скорость, протащив его за автомобилем, так как его рука застряла за наружной ручкой двери.
Суд первой инстанции приговорил водителя к принудительным работам на два года с удержанием 5% из его заработной платы в пользу государства. Это решение было подтверждено апелляционным судом и окончательно утверждено в кассации.
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Дайана Хусинова