В Новосибирске трамвай столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший

Фото: iStock/Anton Novikov
В Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, авария случилась вечером 3 декабря около 17:35 на улице Волочаевской, неподалеку от дома 1Г по улице Есенина в Дзержинском районе.
Трамвай, управляемый водителем 1980 года рождения, двигался по маршруту со стороны улицы Технической. На высокой скорости он сначала столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. После этого трамвай врезался во второй автомобиль — «Хёндай Солярис».
В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», которому потребовалась медицинская помощь.
Состояние других участников ДТП уточняется. Столкновение вызвало значительные повреждения обоих автомобилей, а движение на этом участке дороги оказалось затруднено.
В Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области также выложили фото с места столкновения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе скорости трамвая и возможных нарушений со стороны участников движения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. При этом отмечалось, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.
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Трамвай, управляемый водителем 1980 года рождения, двигался по маршруту со стороны улицы Технической. На высокой скорости он сначала столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. После этого трамвай врезался во второй автомобиль — «Хёндай Солярис».
В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», которому потребовалась медицинская помощь.
Состояние других участников ДТП уточняется. Столкновение вызвало значительные повреждения обоих автомобилей, а движение на этом участке дороги оказалось затруднено.
В Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области также выложили фото с места столкновения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе скорости трамвая и возможных нарушений со стороны участников движения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. При этом отмечалось, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.
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Мария Моисеева