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В Новосибирске трамвай столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший

Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, авария случилась вечером 3 декабря около 17:35 на улице Волочаевской, неподалеку от дома 1Г по улице Есенина в Дзержинском районе.

Трамвай, управляемый водителем 1980 года рождения, двигался по маршруту со стороны улицы Технической. На высокой скорости он сначала столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. После этого трамвай врезался во второй автомобиль — «Хёндай Солярис».



В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», которому потребовалась медицинская помощь.

Состояние других участников ДТП уточняется. Столкновение вызвало значительные повреждения обоих автомобилей, а движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

В Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области также выложили фото с места столкновения.



На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе скорости трамвая и возможных нарушений со стороны участников движения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. При этом отмечалось, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.

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Россиянка хотела подработать на подарки детям и угодила в бордель
03 декабря 2024, 18:56

Фото: istockphoto/M-Production

Жительница Екатеринбурга искала подработку, чтобы заработать денег на новогодние подарки детям. Откликнувшись на вакансию «помощник администратора», она едва не стала работницей подпольного салона интимных услуг.
Ничего не подозревая, мать-одиночка отправилась в офис на собеседование по указанному в объявлении адресу, передаёт сетевое издание Е1. Там ей рассказали, что в её обязанности будут входить ответы на телефонные звонки и обращения в мессенджерах. Также ей будет нужно рассказывать о сексуальных услугах, прелестях совместного приёма душа и прочих плотских утех. Также ей намекнули, что если она захочет дополнительно подзаработать, то может и сама обслуживать клиентов.

Женщина с возмущением отказалась и покинула офис сомнительного заведения. Журналисты портала обратились в компанию, но там опровергли информацию об интимных услугах, заявив, что у них мужской спа-салон и кабинет массажа.

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#собеседование
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В Татарстане за год произошло 818 ДТП с пешеходами, погибли 62 человека
03 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. При этом отмечается, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.
«Все эти трагедии произошли из-за невнимательности взрослых, отпустивших детей гулять без присмотра, халатности водителей и самих пешеходов», – приводит «Татар-информ» слова начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.
В ведомстве подчеркивают, что правила дорожного движения — это правила жизни. Переходить дорогу можно лишь по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Двигаться только по тротуарам или обочинам. Если и по обочине пройти нельзя, то идти нужно в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Ночью на одежде обязательно нужно носить светоотражающие элементы.
«Если правила нарушил ребенок, сотрудники полиции готовят рапорт, который регистрируется в ОВД, а затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Ребенка могут поставить на учет, а родителей оштрафовать», — добавил Ахтамзянов.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском шоссе столкнулись пассажирский автобус и 16 автомобилей. Из-за столь массового ДТП оказались перекрыты три полосы движения в сторону центра из шести. Причины и обстоятельства аварии, а также то, по чьей вине она произошла, выясняют правоохранители.

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#учёт
#сотрудники
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«Две недели без света»: в Тверской области борются с последствиями снежного циклона
В Тверской области 74 деревни остаются без света после снежного циклона
03 декабря 2024, 17:43

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Румянцев. По его информации, на данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.
«Думаю, что такое массовое отключение электричества в Калининском округе впервые. Охранная зона ЛЭП была расчищена, что нельзя сказать про зону государственного лесного фонда. Деревья накрыли собой линии электропередачи, повредив старые опоры, а также новые самонесущие изолированные провода. <…> В данный момент в восстановлении задействовано 20 бригад от РЭС, работы ведутся круглосуточно», — поделился чиновник в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем стало известно, что российские конструкторы разработали БПЛА «Гаргулья», предназначенный для мониторинга линий электропередачи. Как сообщил коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев в беседе с RT, дрон на 60% собран из отечественных материалов, а аналогов беспилотнику со схожими характеристиками попросту нет.
«Дрон будет использоваться в первую очередь в труднодоступных местах, таких как горные массивы, переходы через водные преграды, там, где классическим методом обследование провести или невозможно, или весьма затратно», — подчеркнул он.
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#отключение
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В Санкт-Петербурге взорвалась микроволновка: три человека пострадали
МЧС: В Петербурге из-за взрыва микроволновки пострадали три человека
03 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto / Aleksandr Pykhteev

В Санкт-Петербурге на улице Крыленко в квартире произошло возгорание микроволновой печи, сообщает пресс-служба МЧС города в Telegram-канале.
«Три человека, включая 14-летнюю девочку, минувшей ночью отправились в больницу после возгорания на их кухне», — говорится в сообщении.
По информации спасателей, жильцы смогли потушить пламя до их прибытия, но в результате надышались дымом и были госпитализированы.

МЧС напомнило о необходимости регулярной проверки состояния электропроводки и использовании только исправных бытовых приборов. Кроме того, важно не оставлять включенные устройства без присмотра, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Российская таможня перекрыла контрабанду военных товаров в США и ЕС
03 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Artfully79

Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной таможен перекрыли канал контрабанды. Они перехватили более 20 почтовых отправлений с продукцией военного назначения, направляемые в страны Евросоюза и США.
В посылках были автоматы на базе АКМ, гранатомёты, прицелы для снайперских винтовок, военная амуниция и элементы бронезащиты. Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Организовал преступную схему житель одной из европейских стран. Он вербовал жителей разных российских регионов, используя мессенджеры и социальные сети. По его заданию исполнители принимали посылки с товарами военного назначения от российских производителей, переупаковывали их и отправляли за границу. Платил он своим агентам в криптовалюте.

В отношении иностранца завели ряд уголовных дел по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

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#таможня
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Готовивший теракт на Запорожской АЭС Потынга признал свою вину
РИА Новости: готовивший теракт на Запорожской АЭС Потынга признал свою вину
03 декабря 2024, 16:46

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Обвиняемый по уголовному делу о покушении на теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергей Потынга дал признательные показания. Об этом сообщают РИА Новости.
«Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину», — передает корреспондент издания.

Заседание по делу проходило в зале Южного окружного военного суда. По данным следствия, Потынга вступил в террористическое сообщество, организованное членами военной разведки Украины. Подсудимый собирал, а потом передавал куратору данные об автомобилях, которые въезжали на территорию электростанции. Далее планировалось совершить теракт с максимальным ущербом, вплоть до гибели сотрудников МАГАТЭ.

Потынга установил взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма на днище автомобиля, который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Владельцу машины удалось обнаружить взрывчатку и ее обезвредили. Задержание Потынги состоялось в декабре 2023 года.

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#запорожье
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Хабаровские пенсионеры подрались с коммунальщиком из-за кабеля — видео
03 декабря 2024, 16:16

Фото: istockphoto / AaronAmat

В Хабаровске произошёл конфликт между пенсионерами и представителем управляющей компании из-за кабеля, который пытались подключить к распределительному щиту в их доме, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Жители многоквартирного дома на переулке Трубный заметили, что коммунальные службы пытались подсоединить провод от строящегося жилого комплекса к электрической системе их здания. Пара пожилых владельцев квартиры вмешалась и не позволила представителю управляющей компании проложить кабель: на видео заметно, как женщина и мужчина вырывают провод из рук сотрудника, пытающегося его унести.



Мужчина с мотком кабеля на плече безуспешно пытается вырваться, но пенсионеры крепко держат его.

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#пенсионеры
#квартиры
#жители
#коммунальные службы
#драка
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На Урале пропала 17-летняя девушка, ее нашли в больнице с переломами
Е1.ru: в Екатеринбурге студентка пропала на два дня, ее нашли в больнице
03 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/sudok1

В Екатеринбурге 17-летняя девушка оставила телефон дома и пропала на два дня, ее нашли в больнице с множественными переломами. Об этом сообщил портал Е1.ru.
Согласно сообщению, девушка работала официанткой и жила одна в квартире у бабушки, а мама ее осталась в городе Сухой Лог. Как-то несовершеннолетняя перестала выходить на связь. Тогда родственники обратились в полицию. Правоохранители нашли девушку в больнице. Оказалось, что она попала в медицинское учреждение с переломами тазовых костей, ушибами и синяками.

Студентка утверждает, что случайно упала с моста. Друзья не верят в это и считают, что девушку запугали. Однако полиция подобные опасения не подтвердила.

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В Клину выявили «резиновую квартиру» для мигрантов
03 декабря 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, хозяин которой фиктивно поставил на учёт одиннадцать иностранцев, выявили участковые городского округа Клин в ходе проверки соблюдения приезжими правил пребывания на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки одной из квартир в городе Клин полицейские установили, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 11 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появились новые материалы дела о сексуальных домогательствах со стороны священника Даниила Сидорова.

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