В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную многодетную мать

Фото: iStock/chris-mueller

В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную многодетную мать на автобусной остановке около метро Октябрьская. Ситуацию контролирует центральный аппарат Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Отмечается, что дело заведено по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации транспорта.

Пострадавшая рассказала, что уже два дня практически не встает с постели и принимает обезболивающие, чтобы справиться с непрекращающейся головной болью и шумом в голове.

По словам женщины, виновника происшествия – самокатчика – до сих пор не нашли.

Напомним, что инцидент произошёл, когда мужчина на большой скорости влетел в автобусную остановку и сбил беременную женщину, которая находилась на 25-й неделе беременности. Женщину, которая воспитывает троих детей, госпитализировали в больницу им. Юдина с сотрясением мозга, ушибами бедра и голеностопа. Кроме того, у неё начались ложные схватки, и врачи зафиксировали угрозу выкидыша.

Женщина уже обратилась с заявлением в полицию.

В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность управлявшего самокатом, а также все обстоятельства случившегося.

Анастасия Чинкова

