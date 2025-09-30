В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную многодетную мать
В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную многодетную мать на автобусной остановке около метро Октябрьская. Ситуацию контролирует центральный аппарат Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что дело заведено по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации транспорта.
Пострадавшая рассказала, что уже два дня практически не встает с постели и принимает обезболивающие, чтобы справиться с непрекращающейся головной болью и шумом в голове.
По словам женщины, виновника происшествия – самокатчика – до сих пор не нашли.
Напомним, что инцидент произошёл, когда мужчина на большой скорости влетел в автобусную остановку и сбил беременную женщину, которая находилась на 25-й неделе беременности. Женщину, которая воспитывает троих детей, госпитализировали в больницу им. Юдина с сотрясением мозга, ушибами бедра и голеностопа. Кроме того, у неё начались ложные схватки, и врачи зафиксировали угрозу выкидыша.
Женщина уже обратилась с заявлением в полицию.
В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность управлявшего самокатом, а также все обстоятельства случившегося.
Читайте также: