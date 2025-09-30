30 сентября 2025, 10:03

В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную женщину

Фото: iStock/chris-mueller

В Москве возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на беременную многодетную мать на автобусной остановке около метро Октябрьская. Ситуацию контролирует центральный аппарат Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».