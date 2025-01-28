В Москве врачи спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку

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В Москве врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку. Об этом сообщает департамента здравоохранения Москвы. Символ Нового года, как отмечается, загорелся от свечи, которую случайно подвинул ребенок во время работы над домашним заданием.
«В рамках лечения доктора выполнили ювелирную работу — провели хирургическую обработку ожоговых ран, с помощью специальных раневых покрытий добились купирования воспалительных явлений, с помощью лекарственных препаратов подавили инфекцию в ранах», — приводит АГН «Москва» сообщение департамента.В то же время в Кемеровской области спасли бойца СВО, получившего осколочное ранение в живот. Как сообщает «Сiбдепо», у мужчины обнаружили абсцесс, который мог привести к перитониту и сепсису. Было решено проводить операцию малоинвазивным методом.
«С помощью специальной иглы под УЗИ-контролем прокололи абсцесс, ввели в его полость дренажную трубку и удалили гнойное содержимое. После этого пациенту стало лучше», — отмечает издание.Читайте также:
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