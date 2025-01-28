В Орехово-Зуеве хирурги спасли жизнь попавшего под товарный поезд пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Орехово-Зуеве врачи спасли жизнь пациента, попавшего под грузовой поезд. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Подмосковья.
35-летний мужчина с тяжёлыми он поступил в местную больницу. У него диагностировали множественные переломы, вдавленные переломы теменной кости черепа и повреждения крупных сосудов мозга.
Ситуация осложнялась большой кровопотерей. Первым делом врачи подключили пострадавшего к системе ИВЛ и провели переливание крови, чтобы восполнить её объем.
Как отметили в министерстве, сейчас мужчина выписан на амбулаторное наблюдение и идёт на поправку. Впереди у него долгая реабилитация.
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Ситуация осложнялась большой кровопотерей. Первым делом врачи подключили пострадавшего к системе ИВЛ и провели переливание крови, чтобы восполнить её объем.
«Затем 5,5 часов целая команда специалистов – хирургов, нейрохирургов, травматологов и реаниматологов - проводила операцию по спасению пациента. За это время врачи освободили ткани мозга от травмирующих отломков черепной кости, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, восстановили и зафиксировали повреждённые рёбра и кости таза», – говорится в сообщении.Фото: телеграм-канал Минздрава МО
Как отметили в министерстве, сейчас мужчина выписан на амбулаторное наблюдение и идёт на поправку. Впереди у него долгая реабилитация.
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Лора Луганская