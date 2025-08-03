В Москве врачи спасли женщину, которая проглотила зубную щетку длиной в 18 см
Москвичка проглотила 18-сантиметровую зубную щетку и проходила с ней целые сутки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Когда боль стала нестерпимой, жительница российской столицы обратилась за помощью в ГКБ им. М.П. Кончаловского. Во время осмотра медики обнаружили в пищеводе пациентки зубную щетку. Женщина, по данным Telegram-канала, случайно проглотила предмет.
Уточняется, что врачи смогли извлечь зубную щетку из пищевода только со второго раза. Процедура прошла успешно. После проведения необходимых манипуляций москвичку отпустили домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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