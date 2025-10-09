Пенсионерка из Китая попала в больницу после лечения грыжи живыми лягушками

09 октября 2025, 11:31

Фото: iStock/Andrea Kraus-Wirth

В Китае 82-летняя женщина по фамилии Чжан оказалась в больнице после того, как попыталась вылечить хроническую грыжу в пояснице, съев восемь живых лягушек. Об этом сообщает South China Morning Post.





Долгое время страдавшая от болей пенсионерка решила самостоятельно применить народный рецепт и попросила родственников поймать для неё небольших лягушек. В первый день она съела три, а на следующий — пять животных. Вскоре после этого Чжан почувствовала острую боль в животе и из-за спазмов потеряла способность ходить. Сын срочно доставил её в больницу.



Медики клиники при Чжэцзянском университете в Ханчжоу диагностировали у пациентки паразитарную инфекцию и повреждение пищеварительной системы. После двух недель лечения Чжан выписали.





«Мы лечили нескольких похожих пациентов в последние годы. Помимо лягушек, некоторые употребляют сырую желчь змей или рыбы, либо прикладывают лягушачью кожу к своей коже», — заявил старший врач У Чжунвэнь.