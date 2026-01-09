В Москве врачи вернули к жизни все пальцы мужчины, отрезанные «болгаркой»

09 января 2026, 12:00

В Москве врачи спасли все пальцы рабочему после травмы углошлифовальной машиной

Фото: Istock/Dmitriy83

В Москве врачи спасли пациенту все пальцы на руке после тяжёлой травмы. Подробности сообщает Telegram-канал «Московская медицина».