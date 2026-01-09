В Москве врачи вернули к жизни все пальцы мужчины, отрезанные «болгаркой»
В Москве врачи спасли пациенту все пальцы на руке после тяжёлой травмы. Подробности сообщает Telegram-канал «Московская медицина».
Инцидент произошёл, когда мужчина работал с угловой шлифовальной машиной. Медики доставили пострадавшего в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева в экстренном порядке.
Врачи диагностировали у пациента декомпенсацию кровообращения. Без срочного вмешательства он мог безвозвратно потерять пальцы. Хирургическая операция длилась девять часов. Микрохирурги провели реплантацию третьего и четвёртого пальцев. На первом и втором пальцах они восстановили кровеносные сосуды, что позволило их сохранить.
Чтобы закрыть дефект на пятом пальце, хирурги пересадили кожный лоскут с предплечья пациента. В результате врачи сохранили все пальцы кисти. Восстановленные сегменты успешно прижились. После выписки из больницы пациент пройдет курс реабилитации.
