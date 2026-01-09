«Арбалет против бездомных»: В Благовещенске завели дело после гибели собак
Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Поводом стала информация о собаках, которых ранили из арбалета. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.
Ранее в сети появилось сообщение о бездомной собаке в садовом товариществе «Энергетик». Местные жители обнаружили животное с раной от предположительного выстрела арбалета. Пёс погиб после операции. Полиция изъяла из тела животного стрелу и направила её на экспертизу.
Кроме того, в конце декабря 2025 года в том же товариществе нашли ещё одну собаку с ранениями от арбалетного выстрела. Правоохранительные органы организовали проверку, возбудили уголовное дело и продолжают расследование.
