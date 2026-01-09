«Арбалет против бездомных»: В Благовещенске завели дело после гибели собак

09 января 2026, 11:30

Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными

Фото: Istock/Yuriy_Kulik

Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Поводом стала информация о собаках, которых ранили из арбалета. Об этом сообщает УМВД по Амурской области.