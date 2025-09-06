В Москве вспыхнул пожар в жилом доме – из огня вынесли ребёнка
В Москве на Сумском проезде произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным экстренных служб, возгорание началось на первом этаже здания в районе Чертаново. Пламя быстро распространилось по помещению, из-за чего жильцы вызвали спасателей.
На месте оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники МЧС. Из огня спасли одно ребёнка. Его передали медикам, которые оказали необходимую помощь. О состоянии пострадавшего пока не сообщается официально.
Пожар уже удалось ликвидировать. В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия: они проводят проливку и оценивают степень повреждений. Кроме того, по предварительной информации, рассматривается версия поджога.
Информация о пострадавших уточняется. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося.
