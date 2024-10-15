Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы

Фото: iStock/Alesmunt
В сети появились кадры последствий взрыва автомобиля в Юго-Западном округе Москвы, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «112».
Напомним, что на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы сработало самодельное взрывное устройство в китайском внедорожнике Tank, которое было прикрыто детской пеленкой и находилось с водительской стороны. В результате взрыва пострадали трое человек, среди которых 6-летний ребенок.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте подрыва работают эксперты.
На юго-западе Москвы взорвалась машина
До этого сообщалось, что прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «Байкат 470». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача
КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
Дарья Осипова