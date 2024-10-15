Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы

Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы

15 октября 2024, 09:59
Фото: iStock/Alesmunt

Фото: iStock/Alesmunt

В сети появились кадры последствий взрыва автомобиля в Юго-Западном округе Москвы, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «‎112».


Напомним, что на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы сработало самодельное взрывное устройство в китайском внедорожнике Tank, которое было прикрыто детской пеленкой и находилось с водительской стороны. В результате взрыва пострадали трое человек, среди которых 6-летний ребенок.


По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте подрыва работают эксперты.

На юго-западе Москвы взорвалась машина
На юго-западе Москвы взорвалась машина

До этого сообщалось, что прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#уголовное происшествия
#покушение
На юго-западе Москвы взорвалась машина
Mash: СВУ взорвалось в китайском внедорожнике Tank на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:34

Фото: iStock/trikolor

СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что взрывное устройство, прикрытое детской пеленкой, находилось в пакете и было заложено со стороны водителя. Согласно информации СК, от взрыва пострадало 3 человека, в том числе и ребенок.

Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.

На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.

Читайте также:

В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ
#подмосковье
#ребёнок
#дело
#помощь
#уголовное дело
#следователи
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море
15 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Об этом информирует РИА Новости.
На кадрах видно, как моряки взаимодействуют с мужчиной, бросают ему трос и подтягивают катамаран к своему судну. Пичугин сообщил спасателям, что у него осталось мало сил.


Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.

Катамаран был обнаружен рыбаками у берегов Камчатки. К сожалению, из троих людей выжил только Пичугин — тела двух других находились на катамаране. В настоящее время выживший доставляется на рыболовецком судне «Ангел» в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.

Ранее сообщалось, что в Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#море
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача
В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем
15 октября 2024, 08:33

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие», — указала она.

Сообщается, что сотрудники занимались патрулированием улиц. В это время они обнаружили автомобиль с затонированными стеклами. Правоохранители попросили водителя остановить машину, но тот проигнорировал их требование и увеличил скорость. По словам Волк, была начата погоня, в ходе которой нарушитель управлял автомобилем опасно и создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Отмечается, что полицейский произвел выстрел в воздух, чтобы остановить его, однако это не помогло. В ответ пассажир выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. После этого сотрудники начали стрелять по колесам, в результате чего водитель утратил контроль над автомобилем, в результате чего он перевернулся.

По данным канала, в автомобиле находилось шесть человек, из которых трое оказались несовершеннолетними. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что обошлось без пострадавших.

Помимо этого, она пояснила, что на пассажира, который стрелял, буде возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Волк добавила, что водитель будет наказан по трем статьям КоАП.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Петербурге мигрант избил военного

В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год

В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи
#мвд
#выстрел
#автомобиль
#оружие
#уголовное ук
#пдд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
Ренхап: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне
15 октября 2024, 07:12

Фото: iStock/Andrey Kulagin

Согласно информации южнокорейских военных, КНДР взорвала определённые участки двух межкорейских автомобильных дорог на своей стороне границы. Об этом информирует Ренхап, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР объявил о начале работ по блокировке и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, связывающих Северную Корею с «главным врагом» — Южной Кореей, начиная с 9 октября. Также планируется укрепление оборонительных сооружений. Отмечается, что об этом были уведомлены американские войска, чтобы избежать возможных конфликтов.

Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень готовности. Министерство иностранных дел КНДР в пятницу заявило, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — с целью распространения листовок. Этот шаг был охарактеризован как военная провокация и нарушение суверенитета Северной Кореи.

На представленных Северной Кореей фотографиях виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно снятый с помощью тепловизионного оборудования. Однако южнокорейские военные опровергли обвинения в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.

Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на границе.

Читайте также:

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Зеленский заявил, что КНДР начинает участвовать в конфликте на стороне России

КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
#военные
#беспилотник
#нарушение
#южная корея
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом
15 октября 2024, 06:17

Фото: istock/Elena Chelysheva

Жительница Великобритании трагически погибла от удушья, когда её зажало между матрасом и основанием кровати из-за неисправности пружинного механизма. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, мать двоих детей, Хелен Дэйви, задохнулась после того, как газовая пружина подъемной кровати дала сбой. Женщина наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформа кровати опустилась, придавив её голову. Этот инцидент привёл к гибели Хелен, так как она не смогла самостоятельно выбраться из-за блокировки механизма.

Ранее сообщалось, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Анталье: ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут. Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

Читайте также:

На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
#женщина
#мать
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
15 октября 2024, 05:43

Фото: istock/bksrus

Один человек из трёх, пропавших в августе на лодке в Хабаровском крае, найден живым в Охотском море. Судно обнаружено около села Усть-Хайрюзово на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции, 14 октября лодку нашли. Два человека погибли, один выжил и находится под медицинским наблюдением.

В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

Читайте также:

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#подросток
#мчс
#море
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб в Мали
«Разгрузка Вагнера»: Командир ЧВК «Вагнер» Приходько погиб на задании в Мали
15 октября 2024, 03:18

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» (Михаил Приходько) погиб в Мали во время выполнения боевого задания, сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с группировкой.
По данным канала, Приходько погиб 2 октября, когда его отряд столкнулся с превосходящими силами террористов. В критический момент командир принял решение о выдвижении группы быстрого реагирования и лично возглавил операцию. Благодаря его действиям удалось нанести точный огневой удар по исламистам с использованием артиллерии и авиации.

В ходе боя «Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, но получил смертельные ранения. В сообщении отмечается, что его действия были хладнокровными и профессиональными, несмотря на непрекращающийся огонь противника.

Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой героя ЧВК «Вагнер». Бойцы «Вагнера» начали свою деятельность в Мали в 2021 году для поддержки правительственных войск в борьбе с исламистскими группировками.

Читайте также:

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2

В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался оказать услуги его семье
#вагнер
#чвк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
15 октября 2024, 02:35

Фото: istock/Motortion

В Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, ссылаясь на семью пострадавшего. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

«Родители пострадавшего требуют справедливого разбирательства, так как спустя шесть дней они столкнулись с сопротивлением со стороны школы. Уверена, что правоохранители выявят всех виновных», — написала Гариева в Telegram.
Администрация Дербента подтвердила, что драка произошла 9 октября между учащимися 9-го и 11-го классов. Заявление о нападении было подано в тот же день. По словам властей, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Читайте также:

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#драка
#мвд
#школы
#родители
#семьи
#администрация
#заявление
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев пожелал Литвину поумнеть
14 октября 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал арест президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.
Он отметил, что Литвину не мешало бы прибавить ума.

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на всё, что происходит во внешней среде. Он легко отделался, но эта история не закончена, потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.

Читайте также:

112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика

Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА

Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство
#хулиганство
#блогер
#спорт
#футбол
#драка
#суд
#арест
#закон
#селебрити
Следите за нашими новостями
в удобном формате