Житель Новосибирска получил 9-летний срок за защиту женщин
В Новосибирской области мужчина по имени Вардан пытается доказать свою невиновность в деле о расправе над местным жителем Андреем.
Как сообщает НГС, инцидент произошел во время новогодних праздников, когда Вардан устроил застолье с женой и знакомой. Позже в дом постучал Андрей, который хотел выяснить отношения с женщиной.
Когда барышни начали выталкивать Андрея из дома, Вардан проснулся. В ходе конфликта агрессивный гость ударил его поленом по голове. Потасовка переместилась на улицу, где в какой-то момент нож оказался в руках Вардана, и Андрей упал на него. После этого Вардан вернулся в дом и закрыл дверь.
Прибывшие медики не смогли спасти Андрея, а Вардан не признал свою вину, утверждая, что это была самооборона. Тем не менее, суд приговорил его к девяти годам колонии.
Судьи отметили несостыковки в показаниях женщин и пришли к выводу, что Вардан намеренно хотел причинить вред. Адвокат подсудимого считает, что действия Вардана можно расценивать как превышение допустимой самообороны, за что он мог бы получить лишь год.
Защитник уже оспорил приговор, но суд оставил его без изменений. Скоро рассмотрят кассационную жалобу.
