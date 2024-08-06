В Подмосковье задержали 60-летнего мужчину с крупной партией героина

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались паника и давка из-за ложных выкриков о стрельбе, сейчас ситуация урегулирована, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Кольцово также опровергли.