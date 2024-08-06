В Подмосковье задержали 60-летнего мужчину с крупной партией героина

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 60-летнего приезжего из Челябинской области задержали в Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили на Железнодорожной улице иномарку, за рулём которой был мужчина. У водителя, а также под капотом машины были обнаружены пять свёртков с порошком серого цвета общей массой свыше двух килограммов», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что порошок является героином.
Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему перевезти наркотики в Екатеринбург и там спрятать в тайник-закладку, чтобы потом продавать.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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