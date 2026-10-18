В Москве юноша бросил кирпич в окно электрички на МЦД, пострадала девушка

18 октября 2026, 19:26

В Москве суд арестовал кинувшего кирпич в окно электрички МЦД-2 юношу

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

Суд арестовал 19-летнего жителя Москвы, который бросил кирпич в окно электрички МЦД-2, в результате чего пострадала пассажирка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.





Инцидент произошел на неработающей платформе «Покровское-Стрешнево» МЦД-2. Молодой человек бросил часть разломанной брусчатки в проезжающий поезд.



Камень разбил окно вагона и попал в голову девушке — она получила травмы. По указанному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.



В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На опубликованном ведомством видео обвиняемый признался, что несколько раз бросал камни в электрички.





«О последствиях я не думал. Видел, что пострадала девушка. Я искренне извиняюсь, я не хотел этого», — сказал он.