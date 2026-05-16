Вандалы забросали электричку камнями в Подмосковье

Вечером в пятницу на Казанском направлении Московской железной дороги неизвестные забросали камнями электричку. В результате инцидента повредило окна вагонов, пострадал один пассажир, сообщили РИА Новости в МЖД.



Согласно данным, происшествие случилось 15 мая в 19:30 на перегоне между станциями Люберцы-1 и Овражки. Злоумышленники обстреляли электропоезд № 6844, разбив стекла. Один из пассажиров получил травму.

Локомотивная бригада оперативно сообщила о случившемся. На ближайшую станцию вызвали скорую помощь.

Источники отметили, что участились случаи вандализма на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, напомнили об административной и уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

