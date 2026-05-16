Вандалы забросали электричку камнями в Подмосковье

16 мая 2026, 19:27

МЖД: человек пострадал после того, как вандалы забросали электричку камнями

Вечером в пятницу на Казанском направлении Московской железной дороги неизвестные забросали камнями электричку. В результате инцидента повредило окна вагонов, пострадал один пассажир, сообщили РИА Новости в МЖД.