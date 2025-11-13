Достижения.рф

Девушка тайно снимала голых работниц завода в ванной общежития

News9live: В Индии девушка тайком снимала голых сотрудниц завода в ванной
Фото: istockphoto/smolaw11

В индийском штате Тамилнад полиция задержала 23‑летнюю женщину, которая установила скрытую камеру в женском общежитии завода Tata Electronics. Об этом сообщает News9live.



Аппаратуру нашли в ванной комнате, и работницы устроили протест, требуя немедленного расследования и наказания виновных. По данным полиции, съемку вела Нила Кумари. Она передавала откровенные записи своему бойфренду и публиковала их в соцсетях.

Мотивы обвиняемой пока не установили, следствие продолжается.

Никита Кротов

