В Москве задержали 12 человек за драку со стрельбой во дворе дома
В Москве задержали 12 человек за драку со стрельбой во дворе дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во дворе дома на улице Забелина группа молодых людей затеяла конфликт с мужчиной и его спутницей. Один из компании выстрелил, мужчина выстрелил в ответ и попытался скрыться со своей избранницей, однако им в спину начали стрелять.
Правоохранители установили личности и доставили в отдел внутренних дел 12 фигурантов происшествия. У молодых людей нашли три пистолета, в том числе огнестрельное оружие ограниченного поражения, три ножа и два перцовых баллончика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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