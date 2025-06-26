В Москве задержали 70-летнего пенсионера за изнасилование 5-летней девочки

В Москве арестовали пенсионера за изнасилование девочки в 1977 году
Фото: Istock/pinkomelet

В Москве 70-летний мужчина предстанет перед судом за надругательство над 5-летней девочкой, которое он совершил почти полвека назад. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в апреле 1977 года. 23-летний Анатолий Бровкин увидел маленькую девочку, которая гуляла на улице Фомичёвой. Он надругался над пятилетним ребёнком и скрылся. Правоохранительные органы искали преступника почти год, но поймать так и не смогли, а в марте 1978 года следствие отложили.

Благодаря новейшим технологиям в мае этого года удалось пересмотреть улики и установить личность насильника. Оказалось, что он жив и обитает в Москве на улице Планерной. Бровкина арестовали и отправили в СИЗО. Судить мужчину будут по Уголовному кодексу 1962 года. Однако за преступления подобного рода нормативный акт предусматривал высшую меру наказания.

Ольга Щелокова

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