В Москве задержали 70-летнего пенсионера за изнасилование 5-летней девочки

26 июня 2025, 15:16

В Москве арестовали пенсионера за изнасилование девочки в 1977 году

Фото: Istock/pinkomelet

В Москве 70-летний мужчина предстанет перед судом за надругательство над 5-летней девочкой, которое он совершил почти полвека назад. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.