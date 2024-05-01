В Москве задержали Диану Шурыгингу с предпринимателем Гусевым

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В Москве задержали скандальную звезду интернета Диану Шурыгину вместе с известным предпринимателем Святославом Гусевым, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 30 апреля жильцы многоквартирного дома на Долгоруковской улице в Москве вызвали полицию из-за непрекращающегося шума. Прибывшие на место происшествия правоохранители вывели из квартиры бывшую звезду интернета Диану Шурыгину, а также известного бизнесмена Святослава Гусева. Шурыгину и двух её знакомых доставили в отделение полиции.
Как пишет Baza, сам Гусев отказался комментировать случившееся. Тем не менее, несколько дней назад он вместе с Шурыгиной записал совместное видео, в котором сообщил, что теперь они будут работать вместе.
Напомним, Шурыгина стала популярной после резонансной истории, которую освещали в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Тогда Шурыгина заявила, что на вечеринке её изнасиловал знакомый парень. На момент случившегося ей ещё не было 16 лет.
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Как пишет Baza, сам Гусев отказался комментировать случившееся. Тем не менее, несколько дней назад он вместе с Шурыгиной записал совместное видео, в котором сообщил, что теперь они будут работать вместе.
Напомним, Шурыгина стала популярной после резонансной истории, которую освещали в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Тогда Шурыгина заявила, что на вечеринке её изнасиловал знакомый парень. На момент случившегося ей ещё не было 16 лет.
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Евгения Парфентьева