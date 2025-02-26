В Москве задержали экс-замглавы Минтранса Игоря Чалика

Игорь Чалик (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В Москве задержали бывшего замглавы Минтранса Игоря Чалика по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
25 февраля по делу о растрате прошли масштабные обыски в Москве. Бывший замминистра транспорта был задержан в квартире на Софийской набережной. По завершению следственных мероприятий Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для проведения допроса, после чего поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.
По версии следствия, во втором и третьем кварталах прошлого года Чалик регулярно незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тысяч рублей. Всего за этот период чиновник присвоил себе порядка 4,2 миллиона рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА. Тем самым он причинил особо крупный материальный ущерб организации.
В ходе допроса Чалик полностью признал свою вину. Он сознался, что выписывал себе премию, правда не согласился с предъявленной суммой. 27 февраля следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения в виде лишения свободы.
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По версии следствия, во втором и третьем кварталах прошлого года Чалик регулярно незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тысяч рублей. Всего за этот период чиновник присвоил себе порядка 4,2 миллиона рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА. Тем самым он причинил особо крупный материальный ущерб организации.
В ходе допроса Чалик полностью признал свою вину. Он сознался, что выписывал себе премию, правда не согласился с предъявленной суммой. 27 февраля следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения в виде лишения свободы.
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Анастасия Чинкова