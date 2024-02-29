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В Москве задержали главреда «Новой газеты»* Сергея Соколова

29 февраля 2024, 15:13
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»* Сергея Соколова, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, Соколова доставили в отделение полиции для составления административного протокола по статье «Дискредитация Вооружённых сил РФ».

Сообщается, что причиной возбуждения дела стала одна из статей издания.


Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Перовском районном суде Москвы.

Напомним, ранее руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский призвал проверить на дискредитация российской армии вернувшегося в РФ бизнесмена Михаила Фридмана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
#москва
#суд
#вс рф
#журналист
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В Самаре вынесли приговор фигурантам дела об отравлении «Мистером Сидром»
29 февраля 2024, 15:27

Фото: iStock/FOTOKITA

Три фигуранта дела о хищении метилового спирта, который использовался в напитке «Мистер Сидр» получили сроки в колонии, об этом сообщает Генеральная прокуратура России в своём Telegram-канале.
Напомним, в июне 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые отравления. Выяснилось, что все пострадавшие пили слабоалкогольные напиток «Мистер Сидр». В результате, жертвами некачественного сидра оказались свыше 40 человек, ещё более сотни потребителей пострадали.

Следствие установило, что сотрудник полиции и его знакомые организовали хищении шести тысяч литров спирта со склада.

«В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники – отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили», — уточнили в ГП.

Преступники были уверены, что воруют этиловый спирт. Позже его продали для производства «Мистера Сидра». Однако, на самом деле, на складе хранился опасный для человека метиловый спирт.

В результате, суд приговорил бывшего полицейского к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельников — к 3,6 и 3,3 годам колонии общего и строго режима.

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#смерть
#напитки
#суд
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«Преступная гостеприимность»: Женщина прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах
Жительница Обнинска зарегистрировала в своих квартирах 10 593 мигрантов
29 февраля 2024, 15:23

Фото: istock / vichinterlang

Жительница Калужской области прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, 73-летняя жительница Обнинска Татьяна К.прописывала в своем жилье приезжих с 2009 года. По словам пенсионерка, делает она это бесплатно и, таким образом, помогает работягам получить российское гражданство, а заодно привлекает рабочую силу в регион.

По данным из Обнинского суда, в двух квартирах за 15 лет зарегистрировалось 10 593 человека. За этот период в отношении «добродушной» хозяйки возбудили шесть уголовных дел по незаконной прописке жильцов, общая сумма штрафа составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Из них пенсионерка выплатила только 150к.

Отмечается, что психиатрическая экспертиза, сделанная в 2014 году показала, что женщина здорова.

Теперь россиянке запретили регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, в другой – больше пяти.

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#гражданство
#жильё
#пенсионерка
#регион
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Забетонированных отца и сына обнаружили в квартире в Ростовской области
29 февраля 2024, 15:21

Фото: сайт СК РФ

В Ростовской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в квартире были найдены тела забетонированных мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СК РФ по региону.
Предварительно уточняется, что обнаружены тела хозяина квартиры и его сына. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В ближайшее время будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.

Также проводится анализ данных о семье, а также информации из учреждений, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь.

Отмечается, что сотрудников СК РФ вызвали соседи, которые почувствовали запах бетона. После взлома квартиры перед полицейскими предстал импровизированный самодельный склеп из гипсокартона, который был залит бетоном. Внутри замурованы два тела. В таком состоянии они пролежали несколько месяцев. Хозяйка квартиры, пребывавшая в неадекватном состоянии, была задержана полицейскими.

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В Москве мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал к нему по вызову

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#ск рф
#происшествие
#полиция
#убийство
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В Москве мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал к нему по вызову
29 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Iulianna Est

На востоке Москвы мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал оказывать ему помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».
Отмечается, что скорая помощь прибыла по вызову в 1-й Зборовский переулок. Фельдшер начал оказывать помощь мужчине, но пациент резко достал травматический пистолет и выстрелил в него. Другой сотрудник скорой помощи смог оперативно обезвредить стрелка и оказать помощь своему коллеге.

Дело под свой контроль взяла Преображенская межрайонная прокуратура, которая приступила к установлению всех обстоятельств произошедшего. Также производится контроль над ходом доследственной проверки.

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#скорая помощь
#выстрел
#пациент
#москва
#происшествие
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В петербургской квартире обнаружили мумию пенсионера
29 февраля 2024, 14:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мумифицированный труп пожилого мужчины обнаружили в запертой квартире в Санкт-Петербурге, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга произошёл прорыв трубы, после чего жители вызвали сотрудников ЖКХ.

Разумеется, попасть в квартиру пенсионера у сотрудников сперва не получилось, двери были заперты. К тому же, они обратили внимание на огромное количество квитанций об оплате коммунальных услуг, которое образовалось в почтовом ящике петербуржца.

После вскрытия квартиры правоохранителям удалось обнаружить труп пожилого мужчины. Выяснилось, что он скончался около семи лет назад.

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Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей

Раненого на СВО бойца высадили из самолёта авиакомпании «Победа»
#санкт-петербург
#пенсионер
#смерть
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Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей
29 февраля 2024, 14:31

Фото: Федеральная таможенная служба

Хабаровские таможенники обнаружили 29 февраля в багаже одного китайского туриста коллекцию монет стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
Необычный груз состоял из 345 серебряных и медных монет различных стран, таких как Австрия, Австралия, Великобритания, Канада и Китай.

Мужчина, которому принадлежал этот багаж, был остановлен на «зеленом» коридоре таможни. Он объяснил, что является коллекционером, и все монеты были приобретены им в Китае. Но он не сохранил чеки на покупку и не помнил точную стоимость коллекции.

После проведения экспертизы было установлено, что мужчина превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму более 10 тысяч евро. Таким образом, 61 монета была незаконно ввезена в страну сверх нормы. В результате возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Коллекционеру грозит штраф, который может составлять до двукратного размера стоимости предметов правонарушения, а также конфискация самой коллекции.

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#багаж
#мужчина
#правонарушения
#граница
#таможня
#хабаровский край
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Раненого на СВО бойца высадили из самолёта авиакомпании «Победа»
29 февраля 2024, 14:29

Фото: iStock/Владимир Майджи

Из самолёта авиакомпании «Победа» высадили раненого участника спецоперации, который возвращался домой после лечения. Об этом сообщил телеканал «Катунь 24».
Отмечается, что сначала рейс «Москва — Барнаул» задержали на полтора часа.

Бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине. Она почувствовала запах табака после того, как он вышел оттуда. Сам же мужчина утверждает, что не курил в туалете, но сделал это перед посадкой. В карманах военного не обнаружили сигарет, а очевидцы сообщают, что запах табака раздавался от пассажира ещё до посещения туалета.

Однако это не убедило пилота, который в итоге принял решение снять пассажира с рейса.

Вернувшийся с СВО военный находился в госпитале в Москве в течение трёх месяцев. Но прилететь домой вовремя он не смог.

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#спецоперация
#авиакомпания
#победа
#россия
#военные
#самолет
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В Подмосковье работник украл из цеха инструменты на 180 тысяч рублей
29 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/photovs

Электроинструменты на сумму 182 тысячи рублей украли из цеха в подмосковном посёлке Нахабино, полиции удалось задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал 49-летний директор предприятия. В ходе расследования полиция задержала по подозрению в совершении преступления работника цеха — 34-летнего приезжего из Алтайского края. Следствие установило, что злоумышленник дождался, когда из цеха уйдут все остальные сотрудники, вынес электроинструменты и увёз их на такси», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#нахабино
#полиция
#кража
#происшествие
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В Петербурге задержали школьника, угрожавшего пистолетом продавцу шаурмы
29 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге задержали школьника, который угрожал пистолетом продавцу шаурмы и вымогал у него деньги, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 27 февраля на Ленинградской улице в Сосновом Бору.

«Продавец шаурмы заявил, что двое подростков зашли в киоск, начали угрожать ему и требовать деньги», — сообщил собеседник издания.

Уже на следующий день полиция задержала ученика седьмого класса, подозреваемого в совершении этого преступления. Правоохранители провели с ним беседу в присутствии родителей и отпустили.

В настоящий момент полиция разыскивает второго школьника, которого подозревают в нападении на продавца. Отмечается, что его личность уже установлена.

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#санкт-петербург
#нападение
#школьники
#пистолет
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