В Москве задержали главреда «Новой газеты»* Сергея Соколова

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В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»* Сергея Соколова, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, Соколова доставили в отделение полиции для составления административного протокола по статье «Дискредитация Вооружённых сил РФ».
Сообщается, что причиной возбуждения дела стала одна из статей издания.
Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Перовском районном суде Москвы.
Напомним, ранее руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский призвал проверить на дискредитация российской армии вернувшегося в РФ бизнесмена Михаила Фридмана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что причиной возбуждения дела стала одна из статей издания.
Напомним, ранее руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский призвал проверить на дискредитация российской армии вернувшегося в РФ бизнесмена Михаила Фридмана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Евгения Парфентьева