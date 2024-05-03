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В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в пяти квартирах, где базировались её лидеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что силовики арестовали руководителя секты Наталью Миненкову. Один из адептов сообщил, что ничего плохого и противоправного они не совершают, исключительно «делают упражнения».
В апреле текущего года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в китайскую секту, занималась подготовкой собраний, распространением информации о секте. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, которые связаны с «Фалуньгун»*.
Секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 90-е годы. Всё с традиционной китайской гимнастики цигун, однако с годами радикальность секты возрастала.
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* Запрещенная в России организация
В апреле текущего года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в китайскую секту, занималась подготовкой собраний, распространением информации о секте. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, которые связаны с «Фалуньгун»*.
Секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 90-е годы. Всё с традиционной китайской гимнастики цигун, однако с годами радикальность секты возрастала.
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* Запрещенная в России организация
Екатерина Коршунова