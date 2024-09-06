В Подольске задержали мужчину с 6 кг наркотиков в рюкзаке

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала в Подольске ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рюкзаке задержанного было обнаружено шесть полимерных пакетов и 82 обмотанных изолентой полимерных свёртка с кристаллическим веществом внутри. Экспертиза установила, что в пакетах и свёртках находится четыре килограмма наркотика α-PVP и более двух килограммов эфедрона», — говорится в сообщении.По предварительной информации, задержанный получил от своего куратора через один из мессенджеров координаты с расположением тайника-закладки на территории Наро-Фоминского городского округа. Забрав наркотики, он должен был расфасовать их и продавать через закладки на территории Московской области.
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