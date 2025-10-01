В Москве задержали мужчину, который совершил 25 изнасилований 30 лет назад

01 октября 2025, 11:02

Фото: iStock/Rawf8

В Москве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении 25 изнасилований в период с 1992 по 2003 год. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК РФ.





Мужчину подозревают в изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, в том числе и в отношении детей. Сам фигурант уже был судим и признал свою вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.





«По результатам указанной аналитической работы уголовные дела о нераскрытых ранее преступлениях были возобновлены. Следователями и следователями-криминалистами проведены следственные действия с потерпевшими, которые с уверенностью опознали задержанного и указали на него. Уголовные дела были соединены в одно производство», — передает ведомство.