Достижения.рф

Слушание по делу задержанной в США россиянки с опасной болезнью затягивается

Суд в США назначил слушание по делу задержанной россиянки с атаксией на 17 сентября
Фото: iStock/FabrikaCr

Слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой, которую задержали в международном аэропорту США, перенесли на осень. Об этом сообщает РИА Новости.



Напомним, что 59-летнюю Соболеву остановили 20 июля в аэропорту Буффало-Ниагара, когда она собиралась вылететь в Калифорнию после экскурсии к Ниагарскому водопаду. Официальные причины задержания в доступных официальных материалах дела не раскрываются.

Предварительное слушание по делу было запланировано на 12 августа, однако теперь в судебных документах указана новая дата — 17 сентября. Заседание проведёт иммиграционный судья Илани Хейз в городе Окдейл штата Луизиана.

Ранее семья россиянки рассказывала, что Соболева страдает очень серьезным и опасным заболеванием — прогрессирующей мозжечковой атаксией. Это расстройство влияет на равновесие и координацию, а также может сопровождаться нарушением речи. После задержания у россиянки поднялась температура и усилились проблемы с передвижением, однако необходимого лечения она не получает.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0