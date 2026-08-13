Слушание по делу задержанной в США россиянки с опасной болезнью затягивается
Слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой, которую задержали в международном аэропорту США, перенесли на осень. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 59-летнюю Соболеву остановили 20 июля в аэропорту Буффало-Ниагара, когда она собиралась вылететь в Калифорнию после экскурсии к Ниагарскому водопаду. Официальные причины задержания в доступных официальных материалах дела не раскрываются.
Предварительное слушание по делу было запланировано на 12 августа, однако теперь в судебных документах указана новая дата — 17 сентября. Заседание проведёт иммиграционный судья Илани Хейз в городе Окдейл штата Луизиана.
Ранее семья россиянки рассказывала, что Соболева страдает очень серьезным и опасным заболеванием — прогрессирующей мозжечковой атаксией. Это расстройство влияет на равновесие и координацию, а также может сопровождаться нарушением речи. После задержания у россиянки поднялась температура и усилились проблемы с передвижением, однако необходимого лечения она не получает.
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