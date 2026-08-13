Слушание по делу задержанной в США россиянки с опасной болезнью затягивается

13 августа 2026, 01:40

Суд в США назначил слушание по делу задержанной россиянки с атаксией на 17 сентября

Фото: iStock/FabrikaCr

Слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой, которую задержали в международном аэропорту США, перенесли на осень. Об этом сообщает РИА Новости.