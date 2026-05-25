В Москве задержали мужчину по делу о попытке хищения 100 млн рублей у партнера
В Москве задержали мужчину по делу о попытке похитить 100 млн рублей у делового партнера, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин. Об этом пишет РИА Новости.
По версии полиции, потерпевший попросил приятеля помочь в решении личных обстоятельств, требовавших конфиденциальности. За якобы посреднические услуги тот запросил 30 млн рублей и получил эту сумму. Позже мужчина заявил о якобы начавшихся проверках со стороны надзорных ведомств и потребовал еще 70 млн рублей. С потерпевшим связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убеждали его передать деньги. После этого мужчина заподозрил обман и обратился в полицию.
Под контролем сотрудников полиции потерпевший передал сумму, после чего подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний москвич. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
