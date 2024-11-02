В Москве задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты по детсаду

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты в сторону детского сада. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из детского сада на Ленинском проспекте. Сотрудник охраны учреждения сообщил оперативно прибывшим на место правоохранителям, что неизвестный гражданин сбрасывает с балкона соседнего дома бутылки с жидкостью, которые взрываются при падении на территорию детского сада.
Сотрудники Росгвардии нагрянули в квартиру нарушителя, которым оказался 23-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он был задержан, а в ходе допроса признался, что «ракетостроением» занялся, чтобы скоротать время.
Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Сотрудники Росгвардии нагрянули в квартиру нарушителя, которым оказался 23-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он был задержан, а в ходе допроса признался, что «ракетостроением» занялся, чтобы скоротать время.
Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова