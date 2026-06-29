В Москве задержали подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС

29 июня 2026, 20:56

Двух напавших на сотрудника ДПС человек задержали в Москве

Фото: медиасток.рф

В центре Москвы задержали подозреваемых в нападении на инспектора ДПС. Фигурантам вменяется применение насилия и оскорбление представителя власти, сообщили 29 июня в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.