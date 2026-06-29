В Москве задержали подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС
В центре Москвы задержали подозреваемых в нападении на инспектора ДПС. Фигурантам вменяется применение насилия и оскорбление представителя власти, сообщили 29 июня в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Согласно данным, задержали двоих молодых людей 18 и 19 лет, пишут «Известия». Их обнаружили на территории Подмосковья и в ближайшее время доставят в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.
Как ранее рассказал СМИ пострадавший водитель Виктор Торхов, инцидент произошёл после попытки автоподставы. Мужчина двигался по центру столицы со скоростью 40 км/ч, когда заметил переходящую дорогу девушку с опущенной головой. Он сбросил скорость, остановился и вышел из автомобиля. К «пострадавшей» сразу же подбежали её спутники и потребовали деньги в обмен на отказ от заявления в полицию. Торхов предпочёл не решать вопрос на месте и вызвал экстренные службы.
Прибывший на место сотрудник ГИБДД выслушал 16-летнюю девушку, у которой не оказалось при себе документов. В этот момент к инспектору вновь подошли знакомые несовершеннолетней и напали на него. Позднее, по словам Торхова, подростки угрожали правоохранителю и предлагали ему «выйти раз на раз».
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