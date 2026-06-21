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Пьяные подростки не захотели выходить на конечной и напали на водителя автобуса

В Екатеринбурге пять подростков напали с электрошокером на водителя автобуса
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Екатеринбурге пять пьяных подростков напали на водителя автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал «Автобусы Екатеринбурга».



Молодые люди зашли в салон на остановке «Военная» около 23:22, когда автобус следовал в сторону «Автовокзала». На конечной в 00:04 водитель объявил об окончании маршрута и попросил пассажиров покинуть салон. Однако вместо этого подростки подошли к его кабине и спровоцировали конфликт. Вскоре они пустили в ход кулаки и электрошокер.

В транспорте в тот момент находились только мужчина и пятеро юношей. Сразу после случившегося пострадавший обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге более 100 подростков устроили погром в пяти торговых точках одной из продуктовых сетей. Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.

Лидия Пономарева

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