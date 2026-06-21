Пьяные подростки не захотели выходить на конечной и напали на водителя автобуса

21 июня 2026, 18:59

В Екатеринбурге пять подростков напали с электрошокером на водителя автобуса

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Екатеринбурге пять пьяных подростков напали на водителя автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал «Автобусы Екатеринбурга».