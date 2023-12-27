В Москве задержали пьяного водителя Mercedes с бутылкой коньяка в руке

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На юго-западе Москвы задержали пьяного водителя, иномарки, который ехал с бутылкой коньяка в руке, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, гонщик был замечен на Нагорной улице. На просьбы полицейских остановиться он реагировать не стал.
Пьяный 36-летний водитель Mercedes попытался скрыться, однако, уйти от погони ему не удалось. Лихача догнали и увидели в его руках пустую на треть бутылку коньяка.
Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель иномарки был пьян. Иных подробностей происшествия не приводится.
Напомним, вчера на подмосковной дороге М-2 «Крым» водитель выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппоненту.
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Пьяный 36-летний водитель Mercedes попытался скрыться, однако, уйти от погони ему не удалось. Лихача догнали и увидели в его руках пустую на треть бутылку коньяка.
Напомним, вчера на подмосковной дороге М-2 «Крым» водитель выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппоненту.
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Евгения Парфентьева