В Москве задержали группировку, распространявшую мефедрон в упаковках с элитной парфюмерией
Видео: пресс-служба СОБР «Столица»
В Москве сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из ФСБ и МВД провели масштабную операцию и задержали участников организованной группировки, подозреваемой в распространении мефедрона, скрытого в упаковках с элитной парфюмерной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в состав группировки входили пять человек: 38-летний житель Истры, 64-летняя женщина и две её дочери в возрасте 41 и 44 лет, проживающие в Московской области, а также 21-летний москвич. Они организовали полный цикл незаконного оборота наркотиков – от закупки и фасовки до продажи конечным потребителям.
Лидер группы лично закупал крупные партии мефедрона, расфасовывал его на мелкие дозы и изготавливал специальные упаковки с двойными днами для коробок из-под духов. После подготовки партии он передавал товар сообщницам, которые в своей подмосковной квартире маскировали наркотики под парфюмерию и занимались их последующей фасовкой. Законченный продукт затем передавался пятому участнику, который организовывал бесконтактный сбыт через курьерские службы.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружены пакет и семь свёртков с веществами, 195 пустых коробок из-под духов, 15 коробок с двойным дном, электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника. Исследование части изъятых веществ подтвердило, что это мефедрон общей массой более 500 граммов, остальные образцы направлены на экспертизу.
По факту деятельности группировки возбуждены два уголовных дела. Правоохранительные органы продолжают расследование.
