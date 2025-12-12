В Москве задержали группировку, распространявшую мефедрон в упаковках с элитной парфюмерией

12 декабря 2025, 16:47

В Москве пятеро подозреваемых организовали «парфюмерный» канал сбыта наркотиков

Видео: пресс-служба СОБР «Столица»

В Москве сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из ФСБ и МВД провели масштабную операцию и задержали участников организованной группировки, подозреваемой в распространении мефедрона, скрытого в упаковках с элитной парфюмерной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.