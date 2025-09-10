В Новосибирске суд вынесет приговор подростку за сожжение Библии
В Новосибирске суд вынесет приговор 17-летнему подростку, который поджег Библию и публично оскорбил верующих. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент случился в период с 15 по 21 декабря 2024 года. Юноша снял видео для Telegram-канала, на котором он поджигает Новый завет и потом пинает его. К тому же в ролике он цинично высказывается о книге и оскорбляет верующих.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Его будут судить за публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Дата заседания пока не назначена.
Читайте также: