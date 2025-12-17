В Москве задержали тиктокершу-акушерку после гибели младенца на домашних родах
В Москве полиция задержала женщину, которая принимала домашние роды в бассейне. После этих родов новорождённый погиб. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
59-летняя Наталья Котлар принимала роды у блогера Айши в квартире. У женщины не было медицинского образования. Она не имела официального права оказывать акушерскую помощь, но всё равно согласилась провести роды на дому. Процесс проходил в надувном бассейне в квартире на улице Полины Осипенко.
Котлар приехала к роженице вечером 13 декабря. Ребёнок появился на свет на следующий день. После родов младенец провёл в воде от 20 до 30 минут. Примерно через час после того, как его достали из бассейна, он перестал дышать. Врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов, не смогли спасти ребёнка.
СК Москвы возбудил уголовное дело по двум статьям: о незаконной медицинской деятельности и об оказании небезопасных услуг.
