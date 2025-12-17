В Москве задержали тиктокершу-акушерку после гибели младенца на домашних родах

17 декабря 2025, 20:40

В Москве возбудили дело после гибели новорождённого на домашних родах

Фото: Istock/Fleck

В Москве полиция задержала женщину, которая принимала домашние роды в бассейне. После этих родов новорождённый погиб. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.