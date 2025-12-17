На перекрёстке в Петербурге таксист сбил пенсионера-велосипедиста
В Санкт-Петербурге водитель такси сбил пенсионера. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент случился на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и улицы Танкиста Хрустицкого. Автомобиль такси совершил наезд на мужчину, который двигался на велосипеде. Столкновение произошло в границах зоны регулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии пенсионер получил множественные травмы. Медики диагностировали у пострадавшего повреждения головы, а также травмы рук и ног. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.
Ранее в Петербурге пьяная пассажирка разбила автобусное окно, выпрыгнула в него и убежала.
Читайте также: