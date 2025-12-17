Трое российских подростков избили мужчину и надругались над женщиной
В Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело после нападения на двух человек. Инцидент произошёл в посёлке Красный Ключ. Подробности сообщает KazanFirst.
По предварительной информации, группа из трёх подростков сначала избила мужчину, а затем совершила насильственные действия в отношении женщины. Сейчас следствие считает этих несовершеннолетних подозреваемыми по делу.
Все материалы уже передали в следственный отдел Нижнекамска. Правоохранительные органы сейчас работают на месте происшествия. Они устанавливают детали инцидента и все сопутствующие обстоятельства.
Ранее в Санкт-Петербурге школьник устроил поджог квартиры с людьми, выполняя указания из сети.
Читайте также: