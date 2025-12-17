Российский школьник устроил поджог квартиры с людьми, выполняя указания из сети
В Санкт-Петербурге полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в поджоге. Инцидент произошёл 15 декабря в квартире на Большом проспекте. Подробности сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Молодой человек облил горючей жидкостью коврик у двери коммунальной квартиры, где в тот момент находились люди, и поджёг его. Другой несовершеннолетний присутствовал при этом и вёл видеосъёмку.
В правоохранительных органах сообщили, что подросток действовал по инструкциям куратора из мессенджера. За совершённые действия ему обещали денежное вознаграждение, однако он его не получил.
Следствие возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и об умышленном повреждении имущества. Задержанного поместили в изолятор. Его друга допросили и передали родителям. Оперативники устанавливают всех организаторов поджога.
Читайте также: