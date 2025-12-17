Российский школьник устроил поджог квартиры с людьми, выполняя указания из сети

17 декабря 2025, 19:21

В Петербурге подростка подозревают в покушении на убийство жителей коммуналки

Фото: Istock/SCM Jeans

В Санкт-Петербурге полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в поджоге. Инцидент произошёл 15 декабря в квартире на Большом проспекте. Подробности сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.