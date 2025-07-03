Жителя Нижнего Новгорода обвинили в изнасиловании малолетней девочки

03 июля 2025, 17:24

Фото: istockphoto/blinow61

В изнасиловании малолетней обвинили жителя Нижнего Новгорода, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Брат 40-летнего Геворга О. рассказал журналистам, что в 2023 году его подозревали в изнасиловании малолетней девочки и задержали. Родня мужчины отрицает его причастность к преступлению.