Жителя Нижнего Новгорода обвинили в изнасиловании малолетней девочки
В изнасиловании малолетней обвинили жителя Нижнего Новгорода, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Брат 40-летнего Геворга О. рассказал журналистам, что в 2023 году его подозревали в изнасиловании малолетней девочки и задержали. Родня мужчины отрицает его причастность к преступлению.
Согласно их версии, примерно шесть лет назад знакомая Геворга вместе с дочкой подруги убирались у 60-летнего В. Тот запирался с шестилетней девочкой и насиловал ее. О преступлении стало известно, когда пострадавшей сделали манту, и ее реакция была отрицательной. Сначала подозревали туберкулез, а позже врач заявила, что у ребенка ВИЧ, подтвердив факт изнасилования.
Тогда девочка дала показания против Геворга, но потом призналась в клевете. Мать несовершеннолетней попросила полицию пересмотреть дело. По ее словам, настоящий насильник предлагал ей полсотни тысяч рублей и преследовал их дочерью, чтобы она забрала заявление.
Следствие начали заново. Теперь матери и отцу пострадавшей девочки грозит лишение родительских прав за измену показаний. Родственники Геворга думают, что ему все равно может грозить тюремный срок в 18 лет лишения свободы.
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