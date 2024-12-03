В Москве задержан волгоградец, ударивший коллегу ножом в живот

Фото: пресс-служба Росгвардии
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали в центре столицы мужчину, ударившего коллегу ножом в живот. Оба они работали в охранной структуре.
Во время нахождения на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с одного из торговых объектов на Таганской улице. Прибывшим на место правоохранителям начальник службы охраны рассказал, что между двумя его подчинёнными вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. 65-летний уроженец Волгограда нанёс удар ножом в живот своему коллеге.
Мужчину задержали, сопротивления он не оказал. Задержанный уже признался в совершении преступления. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в одну из столичных больниц.
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Александр Бойцов