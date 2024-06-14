В Москве задержаны подозреваемые в легализации иностранцев на территории России

Убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что накануне вечером мужчина сам позвонил правоохранителям, сообщив дрожащим голосом о содеянном. Прибыв на место, полицейские нашли бездыханное тело девушки в ванной, а рядом находился жених.