В Москве задержаны подозреваемые в легализации иностранцев на территории России

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Канал легализации мигрантов, которые находятся незаконно на территории РФ, пресекли столичные правоохранители. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
По информации ведомства, группировка действовала полтора года. Ее участники готовили фальшивые трудовые договоры, а также незаконно ставили иностранцев на учет, направляя через портал государственных услуг уведомления о заключении договоров.
Всего на территории Москвы и под Смоленском задержали четверых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Два фигуранта находятся в СИЗО, еще двое под домашним арестом. При обысках стражи порядка изъяли документы, печати и электронные носители информации.
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Никита Кротов