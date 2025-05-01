В Москве заключили под стражу двух «профессиональных соседей»

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Симоновский районный суд столицы определил под стражу «профессиональных соседей», которые хотели отобрать квартиру у собственника, угрожая применить к нему насилие, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Телеграм-канале.
«Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.179 УК РФ», — обращалось внимание в публикации.
Фигуранты дела будут находиться в следственном изоляторе два месяца.
Следствие полагает, что арестованные принуждали собственника квартиры совершить сделку по отчуждению 1/3 доли на выгодных для них условиях. Мужчины проживали в квартире и создавали для владельца жилья условия, которые исключали возможность для комфортного нахождения там.
Напомним, «профессиональные соседи» выкупают доли в квартирах, а затем за бесценок завладевают остальную часть жилья. Обычно они «вытравливают» собственников, делая их жизнь ужасной. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить жилье в отсутствие хозяина.
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