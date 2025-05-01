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«Все опротивело»: наехавший на школьников в Японии водитель заявил, что намеревался их убить

Kyodo: наехавший на детей в Осаке водитель заявил, что хотел их убить
Фото: iStock/ b-bee

Фото: iStock/ b-bee

Наехавший на группу школьников в японском городе Осака водитель заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел убить детей, сообщило агентство Kyodo.
Со слов 28-летнего мужчины, ему «все опротивело», и он решил на автомобиле задавить и убить учеников школы. Водителя задержали по подозрению в покушении на убийство.

Телеканал NHK утром 1 мая сообщал, что машина наехала на группу школьников, когда они выходили из здания учебного учреждения. Семь несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, все потерпевшие выжили. Детей доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести. Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся.

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#автомобиль
#машины
#убийство
#дети
#япония
В Москве силовики провели рейд в клубе по подозрению в пропаганде ЛГБТ*
01 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/shironosov

Силовики нагрянули в московский клуб в районе метро Автозаводская, который подозревался в пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде» — рассказали агентству силовики.

Ранее стало известно, что московский суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ*. Какие именно материалы стали поводом для заведения дела, неизвестно. Отмечается, что иск поступил в отношении Apple Distribution International LTD.

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#сотрудники
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La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии
30 апреля 2025, 22:57

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести, сообщила газета La Provincia.
Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо в Италии с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Жена туриста рассказала о случившемся сотрудникам полиции в тот же день, и местные власти инициировали масштабные поиски.

К операции привлекли пожарных, работников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, а еще вертолеты и беспилотники. Никаких следов голландца пока обнаружить не получилось. Его телефон все еще недоступен.

Ранее сообщалось, что труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели. Спасатели нашли тело в снежной массе на глубине около восьми метров.

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Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте
30 апреля 2025, 22:36

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

В Джакарте задержали голого российского туриста, который пытался забраться на национальный памятник Монас, сообщил индонезийский телеканал Lintas INews.
Россиянин зашел на территорию достопримечательности через Восточные ворота и «осмелился пробежать без одежды и обуви» до основания монумента, высота которого составляет 132 метра. Это случилось на глазах у полицейских, которые «были шокированы» происходящим.

«Иностранец был успешно пойман только тогда, когда поднялся по лестнице в чашу памятника», — подчеркнул телеканал.

Задержанный рассказал, что его зовут Виктор, ему 36 лет, и он приехал из Российской Федерации. Со слов мужчины, он был в подавленном состоянии из-за стресса.

Власти Индонезии накормили российского туриста и дали ему возможность отдохнуть, а потом все же привезли в центральный полицейский участок Джакарты. После допроса мужчину передали иммиграционным властям.

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#россияне
#задержание
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В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста
30 апреля 2025, 22:23

Фото: iStock/ A-G-N-I

Труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели, сообщили в ГУ МЧС по республике в Телеграм-канале.
«В Ирафском районе Северной Осетии продолжаются работы по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в ущелье Танадон», — отмечалось в сообщении.

Спасатели нашли труп альпиниста в снежной массе на глубине около восьми метров. Отмечалось, что на месте случившегося работают 22 представителя чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что поиски затруднились погодными условиями — сходом лавин и недостаточной видимостью.

Напомним, что спортсмены, которые приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази 2025», попали под лавину 18 февраля.

Ранее сообщалось, что На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка.

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В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода
30 апреля 2025, 22:07

Фото: iStock/ Kaycco

В городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров.
Хвостатого со следами пыток нашла уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

Специалисты обнаружили у животного на теле порезы, ссадины, а еще рваные раны в области заднего прохода. Помимо прочего, у зверя были пробиты внутренние органы.

Ранее сообщалось, что российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер. Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.

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#котельники
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