«Все опротивело»: наехавший на школьников в Японии водитель заявил, что намеревался их убить

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Наехавший на группу школьников в японском городе Осака водитель заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел убить детей, сообщило агентство Kyodo.
Со слов 28-летнего мужчины, ему «все опротивело», и он решил на автомобиле задавить и убить учеников школы. Водителя задержали по подозрению в покушении на убийство.
Телеканал NHK утром 1 мая сообщал, что машина наехала на группу школьников, когда они выходили из здания учебного учреждения. Семь несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, все потерпевшие выжили. Детей доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести. Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся.
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Телеканал NHK утром 1 мая сообщал, что машина наехала на группу школьников, когда они выходили из здания учебного учреждения. Семь несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, все потерпевшие выжили. Детей доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести. Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся.
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Ольга Енгалычева