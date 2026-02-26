Россиянин пытался изнасиловать падчерицу, а мать избила девочку за жалобу

26 февраля 2026, 16:12

В Ленобласти расследуют попытку изнасилования 12-летней девочки её отчимом

Фото: Istock/Rawf8

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против местного жителя по подозрению в попытке изнасилования 12-летней падчерицы. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.





По информации следствия, инцидент произошёл в феврале в деревне Владимировка. В тот момент, когда мужчина остался наедине с девочкой, он совершил в отношении неё противоправные действия и попытался её изнасиловать. О случившемся узнал родственник потерпевшей.



После его обращения к активистам мать девочки и предполагаемый насильник избили ребёнка. Помимо этого, женщина оказывала на дочь давление, пытаясь заставить её не обращаться в правоохранительные органы. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.





