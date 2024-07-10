В Москве завербованный ГУР мужчина хотел взорвать трёх высокопоставленных военных МО РФ

Фото: iStock/irene_rebrova
ФСБ предотвратила попытку украинской разведки подорвать трех высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве», — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что был задержан 30-летний россиянин, которого завербовала украинская разведка. С помощью курьерской доставки мужчина отправил по трем адресам проживания руководителей подразделений Минобороны мощные бомбы, замаскированные под подарки. Взорвать их планировалось после отчетов курьеров о доставке посылок.
По словам преступника, его завербовали в мае и пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания. Сейчас спецслужбы продолжают расследование по этому делу.
Читайте также:
ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске
ФСБ: украинская разведка хотела угнать российский носитель ядерного оружия Ту-22М3
ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
Элина Позднякова