ФСБ: украинская разведка хотела угнать российский носитель ядерного оружия Ту-22М3

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Сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, в настоящее время удалось установить причастность спецслужб НАТО к подготовке и проведению операции. Украина намеревалась завербовать для угона самолета российского военного, пообещав ему вознаграждение и гражданство Италии.
В свою очередь, российские спецслужбы вычислили координаты и нанесли точечный удар по аэродрому ВСУ «Озерное».
Прежде сообщалось, что из-за за активности дальней авиации РФ, Польша подняла в воздух самолёты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В свою очередь, российские спецслужбы вычислили координаты и нанесли точечный удар по аэродрому ВСУ «Озерное».
Прежде сообщалось, что из-за за активности дальней авиации РФ, Польша подняла в воздух самолёты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова