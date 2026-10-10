В Москве женщина бросила бокал на концерте группы «Марсель» и получила условный срок
Суд в Москве назначил три года лишения свободы условно женщине, которая бросила бокал в голову посетителя концерта группы «Марсель» из-за камеры GoPro, направленной в ее сторону. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно показаниям потерпевшего, он пришел на концерт вместе с женой и семьей сестры. Во время выступления мужчина снимал происходящее и своих близких на камеру GoPro, а затем отправился к бару. В толпе объектив оказался направлен на незнакомую девушку, после чего между ними возник конфликт.
По словам мужчины, женщина начала толкать его, ударила по плечу телефоном, а затем бросила ему в голову бокал с напитком. Осколки стекла попали в голову пострадавшего. Когда мужчина попытался проверить кровоточащую рану, он также порезал руку. Прибывшие медики доставили его в больницу, где ему наложили швы.
В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигурантка не признала вину, заявив, что посетитель концерта сам спровоцировал произошедшее.
С осужденной взыскали денежную компенсацию в пользу потерпевшего. Ее размер в судебных материалах не указали.
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