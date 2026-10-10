В Москве женщина бросила бокал на концерте группы «Марсель» и получила условный срок

10 октября 2026, 11:36

Москвичке дали три года условно за брошенный в человека бокал на концерте

Фото: istockphoto/AMilkin

Суд в Москве назначил три года лишения свободы условно женщине, которая бросила бокал в голову посетителя концерта группы «Марсель» из-за камеры GoPro, направленной в ее сторону. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.