Жительницу Ростова-на-Дону будут судить за контрабанду драгоценностей на 2,4 млн

09 октября 2026, 21:20

Фото: Istock/simpson33

В Ставропольском крае предстанет перед судом 32-летняя жительница Ростова-на-Дону. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, гражданку обвиняют в контрабанде дорогих ювелирных изделий.