Жительницу Ростова-на-Дону будут судить за контрабанду драгоценностей на 2,4 млн
В Ставропольском крае предстанет перед судом 32-летняя жительница Ростова-на-Дону. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, гражданку обвиняют в контрабанде дорогих ювелирных изделий.
Установлено, что во время командировки в иностранное государство управляющая ювелирным салоном решила перепродать украшения в родном городе.
Для этого она купила 17 наименований изделий из сплавов драгоценных металлов (серебра, золота) со вставками огранённых алмазов и фианитов. Общая рыночная стоимость этих изделий превысила 2,4 млн рублей.
Во время таможенного контроля в международном аэропорту Минеральные Воды обвиняемая не задекларировала драгоценности, которые находились при ней. Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины. Уголовное дело направили в Минераловодский городской суд для рассмотрения.
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