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В Приморском крае грузовик не пропустил скорую помощь: пострадали два человека

Грузовик столкнулся с машиной скорой помощи в Находке
Фото: iStock/Iulianna Est

Прокуратура взяла на контроль разбирательство по делу о ДТП с машиной скорой помощи. Авария случилась 10 октября на трассе Артём — Находка.



Как уточнили в пресс-службе регионального управления надзорного органа, водитель грузовика при выезде с прилегающей территории нарушил правила и не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи. В результате столкновения травмы получили четыре человека: водитель грузовика и пассажир, а также двое человек из машины медиков.

В настоящий момент сотрудники надзорного ведомства выясняют все детали происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в Москве произошло столкновение автомобилей и мотоцикла. Водитель двухколёсного транспортного средства погиб на месте.

Александр Огарёв

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