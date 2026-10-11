В Приморском крае грузовик не пропустил скорую помощь: пострадали два человека
Прокуратура взяла на контроль разбирательство по делу о ДТП с машиной скорой помощи. Авария случилась 10 октября на трассе Артём — Находка.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления надзорного органа, водитель грузовика при выезде с прилегающей территории нарушил правила и не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи. В результате столкновения травмы получили четыре человека: водитель грузовика и пассажир, а также двое человек из машины медиков.
В настоящий момент сотрудники надзорного ведомства выясняют все детали происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее в Москве произошло столкновение автомобилей и мотоцикла. Водитель двухколёсного транспортного средства погиб на месте.
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